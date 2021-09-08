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Междугородний автобус попал в аварию на Кубани

Анна Касаткина
06:48 08.09.2021
В результате ДТП пострадали семь человек.
Междугородний автобус попал в аварию на Кубани
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Семь человек пострадали в ДТП с междугородним автобусом на Кубани. Авария произошла утром в среду, 8 сентября, на трассе Темрюк — Краснодар — Ставрополь вблизи города Кропоткин.

«Произошло ДТП с участием междугородного автобуса. В результате ДТП есть пострадавшие, которые направлены в медицинское учреждение  для обследования», — сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ТАСС, пострадали семь человек: пятеро получили легкие травмы, преимущественно ушибы, двое — травмы средней степени тяжести.

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