В США назвали лучшие сериалы, удостоенные «Эмми»

Сериалы «Ход королевы», «Корона» и «Тед Лассо» отмечены наградами академии телевидения США «Эмми» как лучшие сериалы. Соответственно, «Ход королевы» признали лучшим мини-сериалом, «Корона» удостоилась звания лучшего драматического сериала, а «Тед Лассо» стал лучшим комедийным сериалом.

Кроме того, «Ход королевы» принес награду режиссеру Скотту Фрэнку и исполнительнице главной роли Ане Тейлор-Джой. В категории «лучшая женская роль в мини-сериале» приз получила Кейт Уинслет за роль в «Мейре из Исттауна». Мужскую награду в этой номинации получил Юэн Макгрегор из сериала «Холстон». Лучшими драматическими актрисой и актером стали Оливия Колман и Джош О'Коннор, оба сыграли в мини-серале «Корона».

Эта лента, наряду с «Мандалорцем», стали лидерами по числу номинаций в этом году. Они представлены сразу в 24 категориях. 73-я церемония «Эмми» состоялась минувшей ночью в Лос-Анджелесе, а номинанты на премию телеакадемии были стали известны 13 июля.