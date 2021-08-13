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Платок со слезами Месси продают за $1 миллион

Иван Линдеманн
16:48 13.08.2021
Продавец утверждает, что салфетка содержит генетический материал, который позволит клонировать футболиста.
Платок со слезами Месси продают за $1 миллион
© Фото: Marc Gonzalez Aloma, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Бумажный платок бывшего форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, которым он утирал слезы на прощальной пресс-конференции, выставили на аукцион.

Объявление о продаже опубликовано на одном из испанских сайтов. Начальная стоимость салфетки составляет один миллион долларов.

Продавец утверждает, что платок содержит генетический материал Месси, который позволит клонировать футболиста. Однако пока неизвестно, действительно ли это салфетка аргентинца или нет.

Месси покинул «Барселону», в которой играл с 2003 года, и присоединился к французскому ПСЖ. Он заключил с клубом контракт до конца июня 2024 года с зарплатой 35 миллионов евро за сезон.

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