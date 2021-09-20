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Опубликованы предварительные данные выборов губернаторов в девяти регионах РФ

Виктория Ивашечкина
05:50 20.09.2021
Кроме того, в 39 регионах страны местные жители выбирали законодательные органы власти.
Опубликованы предварительные данные выборов губернаторов в девяти регионах РФ
© Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
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Россияне определяли не только новый состав Государственной думы. В девяти регионах страны состоялись прямые выборы губернаторов.
На данный момент в Хабаровском крае лидирует временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярев. В Тыве также поддержали временно исполняющего обязанности главы республики, это Владислав Ховалыг.

В Чечне главой республики остается Рамзан Кадыров. В Белгородской области на выборах главы региона лидирует врио Вячеслав Гладков.

В Ульяновской области также высказались «за» врио - это Алексей Русских, он состоит в партии «КПРФ». Кроме того, в Пензенской области поддержкой местных жителей заручился Олег Мельниченко.

В Тверской области свой пост сохранит Игорь Руденя. А в Тульской области, по предварительным данным, будет переизбран на второй срок Алексей Дюмин. В Мордовии лидирует врио Артем Здунов.

Еще в двух республиках глав выбрали голосованием в парламенте. В Северной Осетии был избран Сергей Меняйло, в Карачаево-Черкесии - Рашид Темрезов.

Помимо этого, в 39 регионах выбирали законодательные органы власти.

Ранее сообщалось, что ЦИК подсчитал половину протоколов на выборах в Госдуму.

По итогам трех избирательных дней с 17 по 19 сентября, участки для голосования работали по всей стране с 8.00 до 20.00.

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