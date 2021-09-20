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ЦИК подсчитал половину протоколов на выборах в Госдуму

Виктория Ивашечкина
05:14 20.09.2021
Ранее европейские наблюдатели заявили о высшем уровне организации российских выборов.
ЦИК подсчитал половину протоколов на выборах в Госдуму
© Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала данные обработки 50, 81% протоколов на выборах в Госдуму.

По последней информации, по количеству голосов лидирует партия «Единая Россия» (46,2%), «КПРФ» получает 21,35% голосов избирателей.

«ЛДПР», по итогам обработки, получает 8,06% голосов, партия «Справедливая Россия» - 7,62%, а «Новые люди» - 5,96%. Остальные партии имеют менее 5% голосов избирателей.

Ранее французские наблюдатели отметили высший уровень организации выборов в РФ. Депутат Европейского парламента, французский политик Жан-Лин Лакапель отметил меры, принятые для удобства граждан с ограниченной подвижностью, а именно голосование на дому.

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