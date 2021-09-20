Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Наблюдатели из Франции отметили высший уровень организации выборов в РФ

Майя Мусиенко
01:18 20.09.2021
Отдельно французы отметили меры безопасности и голосования на дому.
Наблюдатели из Франции отметили высший уровень организации выборов в РФ
© Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Избирательный процесс на выборах в Госдуму РФ был проведен на высшем уровне. Западу следует поучиться организации голосования у России. Такое заявление сделал депутат Европейского парламента, французский политик Жан-Лин Лакапель, который наблюдал за голосованием в Санкт-Петербурге.

«С удовлетворением отмечаю, что организация — на высшем уровне. Я бы сказал, что вам есть чему научить даже западные страны», — сказал он в беседе с ТАСС.

Лакапель особо отметил меры, принятые для удобства граждан с ограниченной подвижностью, а именно голосование на дому, а также средства, которые позволяли этим людям посетить избирательный участок.

Кроме того, руководитель делегации международных наблюдателей, депутат Европейского парламента Тьерри Мариани отметил усиленные меры безопасности на выборах в России, такие как фиксация при помощи камер. По его словам, в других странах, в том числе во Франции, такого зачастую не бывает.

Высокую вовлеченность молодежи в избирательный процесс отметил член Сената Франции Стефан Равье. Он также указал на используемые при голосовании мобильные урны, которых нет во французской практике. Сенатор заявил, что увидел в Санкт-Петербурге «по-настоящему демократический процесс».

Ранее Центризбирком опубликовал данные результатов выборов в Государственную думу России. По итогам обработки протоколов большинство голосов на данный момент набрала партия «Единая Россия».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:17 В стране и мире
ЦИК обнародовала первые результаты выборов в Госдуму
19:01 В стране и мире
Видео
Исторический максимум: почему цены на газ в Европе начали приближаться к ценам на золото
17:31 В стране и мире
Видео
Актер Жерар Депардье проголосовал на выборах в Госдуму
16:28 Армия
Все военнослужащие ЦВО проголосовали на выборах депутатов в Госдуму РФ и региональных глав
12:26 В стране и мире
Поисковая группа обнаружила упавший в ХМАО гидросамолет
Популярное
В Раде рассказали, как Украина сама себя подставила из-за отсутствия прямого контракта с «Газпромом»
МЧС возобновило поиск упавшего в ХМАО гидросамолета
Видео
Члены пропавшей в Красноярском крае экспедиции вышли на связь
Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу с телефона
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Видео
Родственник жестоко убитой под Воронежем семьи назвал возможную причину конфликта
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.