Наблюдатели из Франции отметили высший уровень организации выборов в РФ

Избирательный процесс на выборах в Госдуму РФ был проведен на высшем уровне. Западу следует поучиться организации голосования у России. Такое заявление сделал депутат Европейского парламента, французский политик Жан-Лин Лакапель, который наблюдал за голосованием в Санкт-Петербурге.

«С удовлетворением отмечаю, что организация — на высшем уровне. Я бы сказал, что вам есть чему научить даже западные страны», — сказал он в беседе с ТАСС.

Лакапель особо отметил меры, принятые для удобства граждан с ограниченной подвижностью, а именно голосование на дому, а также средства, которые позволяли этим людям посетить избирательный участок.

Кроме того, руководитель делегации международных наблюдателей, депутат Европейского парламента Тьерри Мариани отметил усиленные меры безопасности на выборах в России, такие как фиксация при помощи камер. По его словам, в других странах, в том числе во Франции, такого зачастую не бывает.

Высокую вовлеченность молодежи в избирательный процесс отметил член Сената Франции Стефан Равье. Он также указал на используемые при голосовании мобильные урны, которых нет во французской практике. Сенатор заявил, что увидел в Санкт-Петербурге «по-настоящему демократический процесс».

Ранее Центризбирком опубликовал данные результатов выборов в Государственную думу России. По итогам обработки протоколов большинство голосов на данный момент набрала партия «Единая Россия».