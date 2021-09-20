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Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь

Майя Мусиенко
05:10 20.09.2021
В основу исследования легли данные о состоянии здоровья двух миллионов жителей Великобритании и США.
Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь
© Фото: pixabay.com
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Всего один стакан молока ежедневно может в значительной мере продлить жизнь тому, кто его выпивает. К такому выводу пришли ученые из Редингского университета в Англии.

Перед началом исследования эксперты собрали информацию о состоянии здоровья двух миллионов жителей Великобритании и США. В ходе изучения данных обнаружилось, что именно молоко уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%. Кроме того, они снижает уровень холестерина.

Помимо прочего ученым удалось установить, что люди, которые пьют молоко обычно имеют более высокий индекс массы тела, передает газета Express. При этом какие-либо доказательства того, что его употребление связано с риском развития диабета, отсутствуют, подчеркнул один из авторов исследования Вимал Карани.

Ранее диетолог, Михаил Гинзбург рассказал, что людям старше 50 лет стоит отказаться от употребления продуктов с добавленным сахаром и высоким гликемическим индексом, а также от некоторых масел. Специалист отметил, что речь идет, в том числе о сладких творожках, йогуртах, хлебе, газировке и других напитках с сахаром.

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