Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь

Всего один стакан молока ежедневно может в значительной мере продлить жизнь тому, кто его выпивает. К такому выводу пришли ученые из Редингского университета в Англии.

Перед началом исследования эксперты собрали информацию о состоянии здоровья двух миллионов жителей Великобритании и США. В ходе изучения данных обнаружилось, что именно молоко уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%. Кроме того, они снижает уровень холестерина.

Помимо прочего ученым удалось установить, что люди, которые пьют молоко обычно имеют более высокий индекс массы тела, передает газета Express. При этом какие-либо доказательства того, что его употребление связано с риском развития диабета, отсутствуют, подчеркнул один из авторов исследования Вимал Карани.

Ранее диетолог, Михаил Гинзбург рассказал, что людям старше 50 лет стоит отказаться от употребления продуктов с добавленным сахаром и высоким гликемическим индексом, а также от некоторых масел. Специалист отметил, что речь идет, в том числе о сладких творожках, йогуртах, хлебе, газировке и других напитках с сахаром.