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Климатолог рассказал, какие регионы России ждут сильные морозы

Валентина Пескова
21:39 18.09.2021
Под влиянием арктического антициклона сильные морозы возможны как в России, так и в странах Европы.
Климатолог рассказал, какие регионы России ждут сильные морозы
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Зима на территории России в этом году ожидается холодной из-за влияния антициклонов. Такое предположение выдвинули в отделе метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС».

Как рассказал начальник отдела Николай Терешонок, в этом году в России антициклоны эпизодически останавливались и сейчас похолодание началось именно под влиянием арктического антициклона. Такая же ситуация грядет и в Европе.

«Вероятность есть, что и дальше тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала. А в Сибири вечно хозяйничает то Монгольский, то Сибирский антициклон. В Якутии - холод, как обычно», - цитирует метеоролога URA.RU.

Директор климатической программы WWF Алексей Кокорин сделал вывод, что в целом зимы на планете будут постепенно становиться теплее из-за глобального потепления. Но погода при этом будет довольно неустойчивой из-за того, что воздушные массы будут постоянно активно перемещаться с юга на север, и с севера на юг.

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