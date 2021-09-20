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В России разрабатывают прибор для поиска химикатов в овощах и фруктах

Майя Мусиенко
04:11 20.09.2021
На создание надежного оборудования может уйти несколько лет.
В России разрабатывают прибор для поиска химикатов в овощах и фруктах
© Фото: pixabay.com
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Ученые университета ИТМО и Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе разрабатывают портативный прибор способный обнаружить пестициды на поверхности овощей, фруктов и прочей сельхозпродукции. В настоящий момент выявить эти вещества можно только во время лабораторных исследований, передают «Известия».

На первом этапе российскими учеными совместно с их зарубежными коллегами были созданы сенсоры, позволяющие установить наличие пестицидов в овощах и фруктах за несколько минут. Сенсоры являются тонкими градиентными пленками на основе серебра. При помощи меламина — синтетического бесцветного материала, который широко используют в промышленности, ученые смогли придать материалу необходимую функциональность и высокую чувствительность.

Для проверки фрукта на химикаты на него кладут кусочек материала и смачивают спиртом, чтобы перенести молекулы пестицидов на поверхность пленки. Затем плод помещают в специальный прибор — спектрометр. По изменению оптического отклика, а также форме и характеру спектров на графиках можно установить наличие вредных компонентов на поверхности фрукта, пояснили в ИТМО.

В настоящее время специалисты занимаются сбором обширной базы данных разных патогенных веществ и составлением «паспорта» на каждого яда, который поможет устройству распознать вредоносный химикат. Позже разработчики приступят к работе над функционализацией самих сенсоров и расширением их селективности. Помимо прочего, исследователи думают над тем, как, как сделать прибор более легким и мобильным.

Ранее диетолог рассказала, как правильно мыть фрукты и овощи. По словам эксперта, холодная вода снижает количество нитратов примерно на 30%.

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