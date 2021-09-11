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«Гигиена питания»: диетолог рассказала, как правильно мыть фрукты и овощи

Виктория Ивашечкина
19:23 11.09.2021
По словам специалиста, мытье продуктов холодной водой снижает количество нитратов примерно на 30%.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Rodolfo Quevenco, Pixabay
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Врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова рассказала «Звезде» о том, как нужно мыть овощи и фрукты, чтобы не отравиться ими. По словам специалиста, нитраты - это самое опасное, с чем может столкнуться человек во время употребление подобной пищи.

 «Содержание нитратов - это гигиена питания, старинная наука. Овощи и фрукты мы сначала обдаем душем, но холодным. Это делаем в ванной или в раковине. Далее постепенно увеличиваем воду до практически горячей. У нас ничего не успеет свариться, можно отбросить все сомнения. Арбуз, к примеру, можно заложить в холодную воду в тазик. Если поблизости есть ручеек или источник, то он там моется и даже промерзает. Тоже самое мы можем сделать в квартирных и дачных условиях», - отметила Белоусова.

 По словам диетолога, такой способ мытья снижает количество нитратов примерно на 30%.

«К примеру, с виноградом этого делать не надо. Его мы можем очень быстро обдать кипятком. С огурцами в свою очередь так делать не надо, а вот с арбузом и дыней - пожалуйста. Это снизит количество нитратов на 15%», - подчеркнула Белоусова.

Также она рассказала о яблоках, на кожуре которых есть так называемый «парафиновый» налет. Их можно найти на прилавках магазинов и даже на дачных яблонях.

«Парафиновые» яблоки - это не столь страшное дело. Это сорт такой. Эти яблоки вырастают на дачах, где их ничем не обрабатывают. Это естественная природная защита яблока от паразитов. Если яблоки покупаются в магазине и кажется, что они «парафиновые», покрыты каким-то воском, то не надо их тереть, проще почистить», - отметила диетолог.

Прокомментировав массовое отравление жителей дома на улице Совхозная в Москве, Белоусова отметила, что отравиться арбузом или дыней вплоть до летального исхода возможно.

«Поэтому нужно продукт научиться выбирать правильно. Если арбуз куплен, и он вызывает сомнения, то идет в помойку. Если съели арбуз и почувствовали себя плохо, то под рукой желательно иметь активированный уголь или любые сорбенты», - подытожила диетолог.

Ранее сообщалось, что после ЧП на Совхозной улице в Москве и регионах сняли с продажи крупную партию арбузов.

Накануне стало известно о том, что в результате отравления арбузом умерли пенсионерка и 15-летняя девочка из одной семьи, а мать подростка находится в больнице. Позже стало известно о госпитализации еще одной жительницы этого дома.

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