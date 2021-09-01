Ученые назвали симптом рака крови, который может проявляться ночью
Исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK выяснили, что повышенная потливость по ночам может быть одним из симптомов лейкемии. Одной из причин данного проявления названа попытка борьбы организма с раком крови.
Ученые опросили около двух тысяч человек, больных лейкемией. Обильное потоотделение по ночам беспокоило 31% респондентов перед тем, как они узнали о заболевании, пишет Express.
В Blood Cancer UK также добавили, что человеку с обильным потоотделением, из-за которого нужно менять одежду, следует сразу обращаться к врачу.
«Очень легко проигнорировать повышенную потливость, списав ее на летнюю погоду», - подчеркнули специалисты.
Ранее онкологи рассказали о способе, с помощью которого можно снизить вероятность возникновения рака. Врачи советуют минимизировать употребление алкоголя, ввести регулярные физические нагрузки и правильное питание.