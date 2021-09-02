Украина и США выступили с совместным заявлением по «Северному потоку-2»

Власти Соединенных Штатов Америки и Украины выступили с совместным заявлением против запуска «Северного потока-2». Газопровод, по их мнению, якобы является угрозой европейской энергетической безопасности.

США заявили о намерении сохранить «транзитную роль» Украины и обеспечить «безопасность поставок в этот переходный энергетический период», передает РИА Новости слова совместного заявления Киева и Вашингтона о стратегическом партнерстве.

В документе уточняется, что США будут принимать различные меры и инструменты энергетической дипломатии в целях недопущения использования газопровода «как геополитического оружия». В этом будет содействовать и старший советник по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

«Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников», — говорится в заявлении.

Ранее министры обороны Украины и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Зеленский считает данное решение «новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере».