В стране и мире США и Украина подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства Елизавета Потейчук В Вашингтоне США и Украина подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. © Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com Читайте нас на: Министры обороны Соединенных Штатов Америки и Украины подписали двустороннее соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Документ подписан во вторник в Вашингтоне, сообщает «Интерфакс». Владимир Зеленский, президент Украины, считает данное решение «новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере». «Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО», - поделился Зеленский на своей странице в Twitter. Ранее в Кремле заявили, что визит Зеленского в США не сможет повлиять на отношения России с Америкой. Дмитрий Песков также добавил, что американские власти могут подтолкнуть Зеленского к реализации Минских соглашений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика