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США и Украина подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Елизавета Потейчук
23:36 31.08.2021
В Вашингтоне США и Украина подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.
США и Украина подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Министры обороны Соединенных Штатов Америки и Украины подписали двустороннее соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Документ подписан во вторник в Вашингтоне, сообщает «Интерфакс».

Владимир Зеленский, президент Украины, считает данное решение «новым этапом в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере».

«Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО», - поделился Зеленский на своей странице в Twitter.

Ранее в Кремле заявили, что визит Зеленского в США не сможет повлиять на отношения России с Америкой. Дмитрий Песков также добавил, что американские власти могут подтолкнуть Зеленского к реализации Минских соглашений. 

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