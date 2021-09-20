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Россиянам могут списать долги на 1,6 миллиарда рублей

Виктория Ивашечкина
02:30 20.09.2021
По словам замминистра экономразвития Ильи Торосова, на данный момент специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства.
Россиянам могут списать долги на 1,6 миллиарда рублей
© Фото: pixabay.com
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Заместитель министра экономического развития Илья Торосов рассказал, что долги россиян более чем на 1,6 миллиарда рублей спишут в рамках механизма внесудебного банкротства, передают «Известия». 

Торосов сообщил, что за первый год реализации упрощенной процедуры банкротства было подано 12 тысяч обращений.

По мнению замминистра экономического развития, данные результаты говорят о том, что новый институт банкротства в стране состоялся.

Торосов подчеркнул, что на данный момент специалисты работают над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. К примеру, у граждан РФ может появиться возможность подать заявку онлайн через портал «Госуслуги». Так, в Минэкономразвития разработали соответствующий законопроект, писали «Известия». В частности, предлагается скорректировать сумму долга до 1 млн рублей.

В августе сообщалось, что число граждан России, которым может быть отказано в выезде за территорию РФ из-за большой задолженности, составило 7,2 миллиона.

Речь идет о должниках, которые просрочили выплату более чем на 90 дней, а сумма долга составила более 30 тысяч рублей.

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