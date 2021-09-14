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Онколог рассказал, когда шансы вылечить рак наиболее велики

Анна Берестовая
05:14 14.09.2021
Онколог призвал россиян не бояться проходить обследование на предмет рака даже без явных симптомов.
Онколог рассказал, когда шансы вылечить рак наиболее велики
© Фото: pixabay.com
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На ранних стадиях онкологические заболевания часто проходят бессимптомно и лишь на поздних этапах развития болезни возникают ее характерные проявления. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, главный врач онкологического центра Михаил Давыдов.

По словам специалиста, из-за боязни медицинских учреждений и докторов или же из-за того, что проще перетерпеть недомогание, чем начинать процесс обследования, многие люди обнаруживают у себя рак несвоевременно. Он объяснил, что на момент, когда у пациентов появляются видимые опухли, резкая потеря веса, снижение аппетита, боли и тому подобное, зачастую бороться с заболеванием уже поздно.

«Если онкологию диагностируют в момент появления симптомов, это уже 3-4 стадия, где речь идет не об излечении, а о максимально возможном сроке продления жизни», - цитирует медика газета «Аргументы и Факты».

Давыдов обозначил, что необходимо периодически проходить обследование на предмет возможного развития рака. Особенно важно это делать людям, имеющим наследственную склонность к онкологическим заболеваниям, а также гражданам из группы риска по возрасту, то есть начиная с 45 лет.

Помимо этого врач призвал пациентов с обнаруженным раком не тратить «драгоценное время» на нетрадиционные методы лечения в ущерб реальной медицинской помощи. Он подчеркнул, что терапию следует начинать сразу после постановки диагноза, так как даже несколько недель задержки могут привести к необратимым последствиям.

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