В России могут ввести уголовное наказание за строительный фальсификат

Общественный совет при Минстрое предлагает ввести уголовное и административное наказание за производство и продажу строительного фальсификата. Об этом сообщают «Известия».

Нормативно-правовое регулирование в области оборота контрафакта и фальсификата строительных материалов в России сейчас работает совершенно по-другому, пояснил эксперт комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий Общественного совета при Минстрое, заместитель председателя общественного совета Росстандарта, генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко. По его словам, универсальное понятие контрафактной продукции, которая является подделкой под чужим брендом, закреплено в Гражданском кодексе. Однако общее определение фальсифицированной промышленной продукции в настоящий момент отсутствует в действующем законодательстве.

«Фальсификат вводит в заблуждение потребителя и может обладать непредсказуемыми свойствами, а это прямая угроза потребителям и обществу в целом. Поэтому мы выступили с инициативой закрепить определение на законодательном уровне», — отметил председатель комиссии по вопросам развития индустрии стройматериалов и технологий и промышленного строительства Общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Согласно данным комиссии по вопросам индустрии стройматериалов и технологий при совете, в электротехнической отрасли доля продукции ненадлежащего качества составляет порядка 50%, в сегменте сухих строительных смесей — 30-40%, а герметиков — 35-40%. Общая доля фальсификата на российском строительном рынке в настоящий момент составляет около 25%, заключил Ткаченко.