Правительство РФ обязалось компенсировать удорожание стройматериалов

В настоящее время в России отмечается серьезное увеличение цен на рынке строительных материалов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, указав, что правительство намерено предпринять меры по борьбе с данной проблемой.

По словам вице-премьера, затраты застройщиков, связанные с ростом стоимости стройматериалов, будут оплачиваться из бюджетных средств.

«Постараемся компенсировать», - цитирует Хуснуллина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба осуществит проверку на российском рынке строительных материалов. Также будет проверяться деятельность крупных строительных организаций в связи с наблюдающимся значительным ростом цен.