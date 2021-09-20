Армия Главком ВМФ проверил развитие производства на судоремонтном заводе ЧФ в Севастополе Анна Касаткина Николай Евменов также провел на предприятии рабочее совещание по вопросам организации ремонта надводных кораблей и подводных лодок. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов совершил рабочую поездку в Севастополь. В ходе визита он посетил 13-й судоремонтный завод Черноморского флота (ФГУП «13 СРЗ ЧФ» Минобороны РФ), где проверил работу руководства по развитию производственных мощностей. В частности, Евменов провел на предприятии рабочее совещание по вопросам организации ремонта надводных кораблей и подводных лодок. Кроме того, главком ВМФ проверил ход ремонтных работ на дизель-электрической подводной лодке «Алроса» и ракетном корабле на воздушной подушке «Бора», рассказали в Минобороны. Ранее Евменов провел рабочую встречу в Морском техническом университете в Санкт-Петербурге. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика