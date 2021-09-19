Армия Главком ВМФ РФ Евменов провел рабочую встречу в Морском техническом университете в Санкт-Петербурге Валентина Пескова На выездном совещании обсудили взаимодействие командования ВМФ и СПбГМТУ с руководителями органов государственной власти и организацию выполнения указаний президента РФ. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Санкт-Петербурге в Государственном морском техническом университете (СПбГМТУ) прошло заседание рабочей группы во главе с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым и ректором СПбГМТУ Глебом Туричиным. Главное командование ВМФ в ходе выездной встречи обсудило с ректоратом СПбГМТУ вопросы взаимодействия при реализации задач, поставленных руководителями органов государственной власти и организацию выполнения указаний президента РФ. В совещании со стороны ВМФ приняли участие представители главного командования Военно-Морского флота, а со стороны военных образовательных учреждений - руководство Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», СПбГМТУ и Института военного образования СПбГМТУ. «Такие совещания и далее будут проводиться на регулярной основе, что позволит нам сверять курс в вопросах выполнения совместных задач и определять приоритеты во взаимной работе», - отметил Николай Евменов. © Минобороны РФ В рамках посещения СПбГМТУ Главком ВМФ также осмотрел учебно-материальную базу Военного учебного центра университета, которая включает в себя комплексный тренажер по управлению атомной энергетической установкой подводной лодки третьего поколения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика