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Главком ВМФ РФ Евменов провел рабочую встречу в Морском техническом университете в Санкт-Петербурге

Валентина Пескова
17:02 19.09.2021
На выездном совещании обсудили взаимодействие командования ВМФ и СПбГМТУ с руководителями органов государственной власти и организацию выполнения указаний президента РФ.
Главком ВМФ РФ Евменов провел рабочую встречу в Морском техническом университете в Санкт-Петербурге
© Фото: Минобороны РФ
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В Санкт-Петербурге в Государственном морском техническом университете (СПбГМТУ) прошло заседание рабочей группы во главе с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым и ректором СПбГМТУ Глебом Туричиным.

 Главное командование ВМФ в ходе выездной встречи обсудило с ректоратом СПбГМТУ вопросы взаимодействия при реализации задач, поставленных руководителями органов государственной власти и организацию выполнения указаний президента РФ. В совещании со стороны ВМФ приняли участие представители главного командования Военно-Морского флота, а со стороны военных образовательных учреждений - руководство Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», СПбГМТУ и Института военного образования СПбГМТУ.

© Минобороны РФ

«Такие совещания и далее будут проводиться на регулярной основе, что позволит нам сверять курс в вопросах выполнения совместных задач и определять приоритеты во взаимной работе», - отметил Николай Евменов.

В рамках посещения СПбГМТУ Главком ВМФ также осмотрел учебно-материальную  базу Военного учебного центра университета, которая включает в себя комплексный тренажер по управлению атомной энергетической установкой подводной лодки третьего поколения.

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