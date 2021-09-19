Главком ВМФ РФ Евменов провел рабочую встречу в Морском техническом университете в Санкт-Петербурге
На выездном совещании обсудили взаимодействие командования ВМФ и СПбГМТУ с руководителями органов государственной власти и организацию выполнения указаний президента РФ.
© Фото: Минобороны РФ
В Санкт-Петербурге в Государственном морском техническом университете (СПбГМТУ) прошло заседание рабочей группы во главе с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым и ректором СПбГМТУ Глебом Туричиным.
Главное командование ВМФ в ходе выездной встречи обсудило с ректоратом СПбГМТУ вопросы взаимодействия при реализации задач, поставленных руководителями органов государственной власти и организацию выполнения указаний президента РФ. В совещании со стороны ВМФ приняли участие представители главного командования Военно-Морского флота, а со стороны военных образовательных учреждений - руководство Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», СПбГМТУ и Института военного образования СПбГМТУ.
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