Эксперт объяснила, как выбрать качественную соль

В соответствии с рекомендацией ВОЗ, суточная норма потребления соли для взрослого человека должна составлять менее 5 граммов, что чуть меньше одной чайной ложки. При этом важно, чтобы вся потребляемая соль была обогащена йодом. Об этом агентству «Прайм» рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Как заявила эксперт, для покупки качественной соли с необходимым содержанием йода, рекомендуется отдавать предпочтение продукту с российским знаком качества. Кроме того, можно остановить свой выбор на соли, произведенной по ГОСТ Р, то есть по национальному стандарту РФ.

«В соли мелкого помола йод более стабилен. Содержание йода должно быть не менее 40+15 микрограммов на грамм. На момент покупки срок годности продукта должен составлять не менее девяти месяцев. По истечении этого срока соль не испортится, но и йодированной уже не будет», — объяснила специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила, что избыток углеводов, который несет с собой сахар, вызывает смертельно опасные болезни у человека точно так же, как и избыток от употребления соли представляет большой вред для здоровья его организма.