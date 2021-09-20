Военнослужащие и техника танковой армии ЗВО прибыли в Подмосковье после учений «Запад-2021»

Первые эшелоны с военной техникой и личным составом танковой армии ЗВО после учений «Запад-2021» прибыли на железнодорожные станции в Подмосковье и приступили к разгрузке. Об этом сообщает пресс-служба округа.

«Совершив марши протяженностью свыше 800 км мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и подразделения обеспечения после разгрузки проведут обслуживание вооружения и военной техники и подготовку к новому учебному периоду», - говорится в сообщении.

Учения «Запад-2021» проходили одновременно на 14 полигонах - девяти в России, еще пяти в Белоруссии. В течение нескольких дней в различных эпизодах были задействованы двести тысяч военнослужащих. Главная цель - обеспечить оборону и безопасность союзного государства. В Минобороны отметили, что масштабные маневры носили исключительно оборонительный характер.