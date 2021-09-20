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Военнослужащие и техника танковой армии ЗВО прибыли в Подмосковье после учений «Запад-2021»

Андрей Аркадьев
16:53 20.09.2021
Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии прошли с 10 по 15 сентября 2021 года. В них участвовали около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники и 15 кораблей.
Военнослужащие и техника танковой армии ЗВО прибыли в Подмосковье после учений «Запад-2021»
© Фото: Минобороны России
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Первые эшелоны с военной техникой и личным составом танковой армии ЗВО после учений «Запад-2021» прибыли на железнодорожные станции в Подмосковье и приступили к разгрузке. Об этом сообщает пресс-служба округа.

«Совершив марши протяженностью свыше 800 км мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения и подразделения обеспечения после разгрузки проведут обслуживание вооружения и военной техники и подготовку к новому учебному периоду», - говорится в сообщении.

Учения «Запад-2021» проходили одновременно на 14 полигонах - девяти в России, еще пяти в Белоруссии. В течение нескольких дней в различных эпизодах были задействованы двести тысяч военнослужащих. Главная цель - обеспечить оборону и безопасность союзного государства.  В Минобороны отметили, что масштабные маневры носили исключительно оборонительный характер.

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