В Белоруссии прошла церемония закрытия учений «Запад-2021»

Масштабные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» подошли к концу. Церемония закрытия маневров прошла на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, сообщает Министерство обороны РФ.

В торжественном мероприятии участвовали замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВС Казахстана полковник Виктор Житник.

«Личный состав соединений, воинских частей и подразделений показали высокую боевую выручку и способность решать сложные тактические задачи в обороне, наступлении и в ходе совершения маршей», - отметил Истраков.

Во время торжественной церемонии лучшим военнослужащим вручили награды.

Учения «Запад-2021» проходили одновременно на 14 полигонах - девяти в России, еще пяти в Белоруссии. В течение нескольких дней в различных эпизодах были задействованы двести тысяч военнослужащих. Главная цель - обеспечить оборону и безопасность союзного государства. В Минобороны отметили, что масштабные маневры имеют исключительно оборонительный характер.

На этих учениях впервые военнослужащие использовали новейшие боевые машины пехоты БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха». Кроме того, российские военнослужащие впервые применили ударные роботы «Уран-9» и «Нерехта».