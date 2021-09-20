В ЦИК раскрыли подробности кибератак на ресурсы комиссии в ходе выборов

К сайтам Центральной избирательной комиссии России в период выборов ежедневно обращались около 4 000 автоматизированных систем сбора данных, то есть роботов или ботов. Об этом заявил руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК РФ Александр Сокольчук.

«Три атаки были направлены на выявление возможных уязвимостей - сканирование сайта ЦИК России - общей продолжительностью более семи часов. Три распределенные атаки, направленные на обслуживание сайта ЦИК России, так называемые DDOS-атаки, общей продолжительностью до 1 часа. Четыре распределенные многовекторные атаки, направленные на внедрение постороннего программного обеспечения на сайт ЦИК России, общей продолжительностью до 1 часа», - сказал он в ходе выступления в ЦИК.

Сокольчук подчеркнул, что атаки в основном проводились с иностранных IP-адресов.

«Принятые ЦИК России технические меры позволили обеспечить надежную работу сайта ЦИК России и его доступность для пользователей сети Интернет», - добавил представитель Центризбиркома.

На этом же заседании председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала выборы в России состоявшимися. Она также уточнила, что явка в этом году составила 51,68% - данный показатель выше, чем в прошлые кампании.