Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Астрономы нашли часть недостающего вещества Вселенной

Светлана Иванова
16:10 20.09.2021
Открытие подтверждает гипотезу о том, что 80% обычной материи находится за пределами галактик.
Астрономы нашли часть недостающего вещества Вселенной
© Фото: Hans Braxmeier, Pixabay
Читайте нас на:

Международная исследовательская группа впервые зафиксировала так называемый галактический ветер и нанесла его на карту. Благодаря явлению удалось зафиксировать существование барионов, которые считаются недостающим веществом Вселенной.

Открытие сделано при помощи телескопа Very Large Telescope (VLT) Европейской южной обсерватории ESO. Результаты научной работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Выдержки приводит Phys.org.

Астрономы отметили, что галактики обмениваются материей с внешней средой при помощи галактических ветров, создаваемых звездными взрывами. Галактики представляют собой острова звезд во Вселенной и состоят из барионной материи. В состав последней входят как известные нам элементы периодической таблицы Менделеева, так и загадочная темная материя.

Однако барионная материя также вызывает немало вопросом у ученых. Например, астрономы не понимают, куда исчезает 80% барионов при формировании. Проведенное ранее моделирование показало, что галактические ветра, созданные звездными взрывами, вытесняют барионы из галактик в межгалактическое пространство.

Теперь результаты эксперимента удалось подтвердить и на практике. Наблюдая за галактикой Gal1 и находящимся рядом квазаром, исследователи зафиксировали процессы газообмена, вызванного галактическими ветрами. Астрономы отметили, что они наблюдали за формированием туманности, которая одновременно излучала и поглощала магний: один из недостающих барионов Вселенной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:51 В стране и мире
Видео
«Балаклава на все лицо»: cосед пермского стрелка о встрече с ним в лифте в день трагедии
15:15 В стране и мире
Путин продлил действие контрсанкций на 2022 год
12:27 В стране и мире
В «Росгеологии» рассказали, на сколько лет в стране хватит запасов газа и нефти
09:10 В стране и мире
В МИД РФ назвали путем в никуда возможный выход Киева из Минских соглашений
09:00 В стране и мире
Видео
На Канарах лава вплотную подошла к жилым домам
Популярное
Новый вариант скандального памятника Аленке показали в Нововоронеже
Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь
Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины
Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены
Видео
МЧС опубликовало кадры спасения американца с Эльбруса
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.