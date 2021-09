Астрономы нашли часть недостающего вещества Вселенной

Международная исследовательская группа впервые зафиксировала так называемый галактический ветер и нанесла его на карту. Благодаря явлению удалось зафиксировать существование барионов, которые считаются недостающим веществом Вселенной.

Открытие сделано при помощи телескопа Very Large Telescope (VLT) Европейской южной обсерватории ESO. Результаты научной работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Выдержки приводит Phys.org.

Астрономы отметили, что галактики обмениваются материей с внешней средой при помощи галактических ветров, создаваемых звездными взрывами. Галактики представляют собой острова звезд во Вселенной и состоят из барионной материи. В состав последней входят как известные нам элементы периодической таблицы Менделеева, так и загадочная темная материя.

Однако барионная материя также вызывает немало вопросом у ученых. Например, астрономы не понимают, куда исчезает 80% барионов при формировании. Проведенное ранее моделирование показало, что галактические ветра, созданные звездными взрывами, вытесняют барионы из галактик в межгалактическое пространство.

Теперь результаты эксперимента удалось подтвердить и на практике. Наблюдая за галактикой Gal1 и находящимся рядом квазаром, исследователи зафиксировали процессы газообмена, вызванного галактическими ветрами. Астрономы отметили, что они наблюдали за формированием туманности, которая одновременно излучала и поглощала магний: один из недостающих барионов Вселенной.