Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аксионная бомба в черной дыре: физики обнаружили уникальные свойства таинственного вещества

Светлана Иванова
17:37 28.06.2021
Когда сингулярность и аксионное поле сближаются, область пространства сжимается и исчезает в сингулярности, забирая с собой электрический заряд, считают ученые.
Аксионная бомба в черной дыре: физики обнаружили уникальные свойства таинственного вещества
© Фото: Jacob Granneman, Unsplash
Читайте нас на:

Принцип стандартного электромагнетизма нарушается в условиях сингулярности черной дыры, куда попадает так называемая аксионная бомба, представляющая собой определенное сочетание электромагнитных и аксионных полей. В соответствии с выводами ученых из Ланкастерского университета и Имперского колледжа Лондона, теоретически можно создать условия, в которых базовый закон физики - сохранение общего электрического заряда в изолированной системе -  не будет действовать, пишет журнал Annalen der Physik.

 «Сбросив аксионную бомбу во временную сингулярность, представляющую собой испаряющуюся черную дыру, мы можем создать или уничтожить электрический заряд», — полагает один из авторов научной работы, доктор Пол Кинслер из Имперского колледжа Лондона.

Аксионы являются теоретически возможными частицами, существование которых пока не доказано. Согласно одной из гипотез строение Вселенной, из аксионов состоит темная материя. Гипотетически, при определенном сочетании электромагнитных полей и полей аксионных получается аксионная бомба.

Модель физиков предполагает, что аксионное поле, существующее в вакууме, отличается от стандартного аксиона некоторыми физическими свойствами, образующимися из-за топологии пространства. Когда сингулярность и аксионное поле сближаются, область пространства сжимается и исчезает в сингулярности, забирая с собой электрический заряд, считают физики.

Они добавили, что их изыскания содержат выводы о том, что сохранение заряда не может быть гарантировано в условиях аксионического электромагнитного взаимодействия.

Темная материя в астрономии и космологии, а также в теоретической физике является формой материи, не участвующей в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступной прямому наблюдению. Состав и природа темной материи на настоящий момент неизвестны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:02 В стране и мире
Путин повысил возраст приобретения охотничьего оружия до 21 года
18:20 Армия
Видео
Воздух Средиземноморья: как прошли полеты МиГ-31К с «Кинжалами» и Ту-22М3 у берегов Сирии
17:03 В стране и мире
Белоруссия отзывает своего постоянного представителя при Евросоюзе
14:31 В стране и мире
Видео
Взрыв, снесенный кран и затопленный переход: кадры последствий «суперливня» в Москве и области
14:30 ОПК
Видео
Путин заявил, что Россия вскоре поставит на боевое дежурство МБР «Сармат» и ЗРК С-500
Популярное
СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии
Раскрыта популярная схема обмана на сайте бесплатных объявлений
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
Назван «неочевидный» симптом дефицита витамина D
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.