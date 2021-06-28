Аксионная бомба в черной дыре: физики обнаружили уникальные свойства таинственного вещества

Принцип стандартного электромагнетизма нарушается в условиях сингулярности черной дыры, куда попадает так называемая аксионная бомба, представляющая собой определенное сочетание электромагнитных и аксионных полей. В соответствии с выводами ученых из Ланкастерского университета и Имперского колледжа Лондона, теоретически можно создать условия, в которых базовый закон физики - сохранение общего электрического заряда в изолированной системе - не будет действовать, пишет журнал Annalen der Physik.

«Сбросив аксионную бомбу во временную сингулярность, представляющую собой испаряющуюся черную дыру, мы можем создать или уничтожить электрический заряд», — полагает один из авторов научной работы, доктор Пол Кинслер из Имперского колледжа Лондона.

Аксионы являются теоретически возможными частицами, существование которых пока не доказано. Согласно одной из гипотез строение Вселенной, из аксионов состоит темная материя. Гипотетически, при определенном сочетании электромагнитных полей и полей аксионных получается аксионная бомба.

Модель физиков предполагает, что аксионное поле, существующее в вакууме, отличается от стандартного аксиона некоторыми физическими свойствами, образующимися из-за топологии пространства. Когда сингулярность и аксионное поле сближаются, область пространства сжимается и исчезает в сингулярности, забирая с собой электрический заряд, считают физики.

Они добавили, что их изыскания содержат выводы о том, что сохранение заряда не может быть гарантировано в условиях аксионического электромагнитного взаимодействия.

Темная материя в астрономии и космологии, а также в теоретической физике является формой материи, не участвующей в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступной прямому наблюдению. Состав и природа темной материи на настоящий момент неизвестны.