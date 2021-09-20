Отец пермского стрелка рассказал о сыне

Отец напавшего на пермский вуз стрелка рассказал о сыне. По его словам, юноша увлекался только компьютером.

Сам мужчина живет в Самаре, его сын проживал в Перми с матерью. Отец отметил, что не может сказать ничего конкретного, так как не знает, «что там правда».

«Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал...» - сказал мужчина в разговоре с RT.

Он добавил, что узнал о случившемся от своей матери, а затем позвонил бывшей жене, которая в тот момент была на допросе в полиции. Мужчина отметил, что она тоже находится в шоке.

Чем обычно занимался его сын, отец не знает.

«Сколько я с ним ни общался, он увлечен только компьютером», - пояснил он.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла около 11 часов дня в понедельник, 20 сентября. Вооруженный молодой человек вошел в здание университета и открыл огонь по людям. В результате произошедшего скончались шесть человек, 28 обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.