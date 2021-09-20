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«Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину

Анна Назайкина
14:32 20.09.2021
Как сообщается, по итогам аукциона цена на газ в Европе снова превысила $900 за тыс. куб. м.
«Газпром» не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
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«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на октябрь на состоявшемся сегодня аукционе, следует из информации, предоставленной платформой RBP.

«Оператор ГТС Украины» сегодня предложил на аукционе транзитные мощности на октябрь в объеме до 9,8 миллиона кубических метров в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубических метров в сутки через станцию «Сохрановка». Однако итоги завершившегося аукциона показали, что данные предложения остались невостребованными.

По итогам аукциона в понедельник цена на газ в Европе вновь превысила $900 за тыс. куб. м. В сентябре «Газпромом» было забронировано только 4,3% из предложенных мощностей - 0,65 миллиона кубометров в сутки или 19,5 миллиона кубических метров в общей сложности на весь текущий месяц.

Напомним, что в конце декабря 2019 года Россией был подписан пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт с пятилетним сроком. Согласно документу, «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов впоследствии.

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