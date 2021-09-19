Глава Совета Федерации РФ заявила об абсолютной прозрачности выборов в Госдуму

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы в Госдуму в России были полностью прозрачными и открытыми. Об этом спикер Совфеда рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

«Выборы состоялись, это уже факт. Они были абсолютно прозрачными, открытыми и легитимными», - сказала Матвиенко.

При этом, по словам председателя Совета Федерации, масштабное голосование показало эффективность избирательного законодательства России.

Ранее ЦИК опубликовала первые результаты думских выборов. По предварительным итогам, лидирует партия «Единая Россия» при обработанных 15,08% протоколов УИК.