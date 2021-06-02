Эксперт рассказала, чем опрыскивать садовые растения
Председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова рассказала «Звезде», на что следует обращать внимание садоводам при выборе средств от вредителей растений. По ее мнению, не желательно использовать средства с «химией», или инсектициды, особенно сейчас, в фазу активного цветения. Жашкова порекомендовала дачникам применять биопрепараты при обработке растений.
«В принципе, вообще, если вы урожай едите, то вообще химией опрыскивать нельзя. Сейчас все цветет. Это все будет в ягоде. А так, от вредителей есть биопрепараты, которые можно применять по урожаю», - уточнила специалист.
Инсектицидами стоит обрабатывать растения до цветения или применять уже после сбора урожая, подчеркнула эксперт.
Ранее Татьяна Жашкова рассказала в беседе со «Звездой», можно ли высаживать растения в жаркую погоду.