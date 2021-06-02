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Эксперт рассказала, чем опрыскивать садовые растения

Олеся Степакова
11:12 02.06.2021
Специалист порекомендовала дачникам использовать биопрепараты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jonathan Kemper, Unsplash
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Председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова рассказала «Звезде», на что следует обращать внимание садоводам при выборе средств от вредителей растений. По ее мнению, не желательно использовать средства с «химией», или инсектициды, особенно сейчас, в фазу активного цветения. Жашкова порекомендовала дачникам применять биопрепараты при обработке растений.

«В принципе, вообще, если вы урожай едите, то вообще химией опрыскивать нельзя. Сейчас все цветет. Это все будет в ягоде. А так, от вредителей есть биопрепараты, которые можно применять по урожаю», - уточнила специалист.

Инсектицидами стоит обрабатывать растения до цветения или применять уже после сбора урожая, подчеркнула эксперт.

Ранее Татьяна Жашкова рассказала в беседе со «Звездой», можно ли высаживать растения в жаркую погоду.

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