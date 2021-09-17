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В Минэнерго Украины не опасаются скорого прекращения транзита российского газа в Европу

Валентина Пескова
19:37 17.09.2021
Советник министра энергетики Украины признала, что их страна «все время напрягает» своих партнеров тем, что регулярно говорит о каком-то грядущем кризисе.
В Минэнерго Украины не опасаются скорого прекращения транзита российского газа в Европу
© Фото: Str ZUMAPRESS.com Globallookpress
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На Украине заявили, что опасаться остановки транзита российского газа в ЕС текущей зимой не стоит, потому что на завершение сертификации газопровода «Северный поток-2» уйдет около восьми месяцев. Об этом сообщила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, заявив, что не нужно излишне спекулировать на этой теме.

«Мы все время напрягаем наших партнеров тем, что говорим, что обязательно будет какой-то кризис. Сейчас мы сфокусированы на том, чтобы договориться с европейскими и американскими партнерами, о том, что мы будем делать, чтобы не допустить кризисных ситуаций. Над этим работаем последние недели», - говорится в колонке советника главы минэнерго для издания «Новое время».

Зеркаль подсчитала, что сертификация «Северного потока-2» немецким регулятором займет около четырех месяцев. После этого документ должны передать на утверждение Еврокомиссии, которая может его рассматривать еще до двух месяцев. При этом, в случае нехватки времени на проверку и подпись документа, комиссия по закону имеет право увеличить срок свой работы еще на два месяца.

Исходя из своих прагматичных расчетов советник украинского министра энергетики заявила, что опасаться прекращения транзита российского газа в скором времени у Украины нет никаких поводов.

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