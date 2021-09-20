В Роскомнадзоре раскрыли детали новой системы поиска запрещенного контента в Сети

Говорить о внедрении системы «Окулус», которая будет искать в Интернете запрещенный контент, пока рано. Речь идет исключительно о научно-исследовательской работе, которая подразумевает в том числе и создание технического задания на разработку будущей системы. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе Главного радиочастотного центра Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что на данный момент главная задача - выяснить, реализуемо ли с технической стороны применять нейросети для выявления запрещенной информации.

Как пояснил начальник отдела анализа и прогнозирования Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов, система мониторинга публикаций, которую планируется создать, поможет эффективно и оперативно выявлять в Сети противоправные материалы. Речь идет, главным образом, о детской порнографии, пропаганде самоубийства, наркотических средств, экстремизма и терроризма.

Коросташов заверил, что «Окулус» не будет вмешиваться в работу провайдеров, социальных сетей или отдельных пользователей, то есть задача робота будет сводиться к информированию эксперта о потенциально запрещенных материалах.