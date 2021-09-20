После стрельбы в университете Перми в Прикамье отменены все занятия

В Прикамье после стрельбы в Госуниверситете Перми сегодня отменили все занятия в школах, техникумах и колледжах. Соответствующее решение приняли власти региона. Об этом сообщается на официальном портале губернатора и правительства Пермского края.

«В связи с ЧП в ПГНИУ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах... За сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности», - говорится в сообщении.

В обращении также сказано, что в учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Также необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты.

По данным Следственного комитета России, стрельбу в университете открыл один из студентов. В результате восемь человек погибли, более 10 пострадали. При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен, добавили в ведомстве ранее. Один из очевидцев, на глазах которого произошла трагедия, рассказал, что молодой человек действовал уверенно и решительно. Он начал стрелять по группе студентов на улице, после чего ученики стали разбегаться.