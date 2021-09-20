В СК уточнили данные о пострадавших при стрельбе в Пермском университете. По информации Следственного комитета, в результате происшествия пять человек погибли, шесть пострадали.

Ранее стало известно, что некоторые студенты выпрыгивали из окон учебного корпуса, когда раздались первые звуки выстрелов. В пресс-службе университета сообщили об отмене всех занятий и призвали студентов покинуть здание.

До этого учащиеся в социальных сетях опубликовали кадры предполагаемого стрелка. Молодой человек в черной одежде и с капюшоном на голове зашел на территорию корпуса. На месте работают медики и сотрудники правоохранительных органов.