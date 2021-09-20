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Украине предрекли новый майдан

Ян Брацкий
12:53 20.09.2021
По оценкам Руслана Бортника, распространение протестов наиболее вероятно в феврале-марте следующего года, когда украинцы столкнутся с увеличением коммунальных платежей.
Украине предрекли новый майдан
© Фото: Андрей Стенин, РИА Новости
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Новые массовые протесты могут захлестнуть Украину в начале следующего года. Об этом заявил директор Национального института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Народные волнения могут спровоцировать антиправительственные настроения на фоне низкого рейтинга президента Владимира Зеленского, отметил эксперт. По оценкам Бортника, на улицы могут выйти как минимум 50 тысяч человек, а защищать президента в такой ситуации будет некому.

«У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами», - пояснил Бортник в эфире телеканала «Первый независимый».

Противники действующей власти, напротив, готовы выйти на улицу, подчеркнул он. Официальный Киев должен быть осторожен в принятии решений, так как любая ошибка может спровоцировать новый майдан, добавил политолог.

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