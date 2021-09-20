В стране и мире Обработано 30% протоколов: ЦИК обновил данные по результатам выборов Виктория Ивашечкина Партия «Единая Россия» набирает большинство голосов. © Фото: Павел Лисицын РИА Новости Читайте нас на: Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обновила данные результатов выборов в Государственную думу. Так, на данный момент обработано 30,25% протоколов. По итогам обработки, «Единая Россия» набирает большинство голосов (45,11%), «КПРФ» получает 21,86% голосов, «ЛДПР» - 8,37%, «Справедливая Россия» - 7,4%, партия «Новые люди» - 6,35%, остальные партии набрали менее 5% голосов. Ранее сообщалось, что голосование на выборах в Госдуму официально завершилось. По итогам трех избирательных дней с 17 по 19 сентября, участки для голосования работали по всей стране с 8.00 до 20.00. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика