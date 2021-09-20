Опубликовано фото баррикад, которые студенты пермского вуза соорудили против стрелка

Студенты Пермского университета сооружали баррикады, чтобы не позволить стрелку зайти в аудиторию. Соответствующие фотографии размещены в социальных сетях. На них видно, что для баррикад учащиеся использовали столы и стулья, которые вплотную пододвинули к входным дверям.

Ранее стало известно, что стрельбу в стенах вуза, предположительно, открыл один из учеников. При задержании он оказал сопротивление и был ранен сотрудниками полиции. Его личность уже установлена, сообщили ранее в СК РФ.

Мотивы стрелка до сих пор неизвестны. В результате его действий пятеро человек погибли, шестеро были госпитализированы.