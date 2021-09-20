В стране и мире Стрелявший в вузе в Перми задержан Светлана Иванова В результате происшествия погибли пять человек, пострадали шесть. © Видео: VK, perm24online © Фото: perm24online, Вконтакте Читайте нас на: По предварительной информации, открывший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете задержан. Об этом «Звезде» рассказала начальник отдела пресс-службы учебного заведения Наталья Печищева. Согласно данным СК, в результате происшествия погибли пять человек, шесть пострадали. В понедельник, 20 сентября, утром в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла стрельба из травматического оружия. При этом в соцсети были опубликованы кадры, как студенты выпрыгивали из окон учебного корпуса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика