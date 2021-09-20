Руководитель пропавшей в Красноярском крае экспедиции рассказал, как группа выживала в тайге

Руководитель пропавшей ранее в Красноярском крае экспедиции рассказал «Звезде» о том, что помогало участникам похода комфортно чувствовать себя в условиях тайги. В частности, Алексей Гапонов отметил, что для опытного путешественника жизнь в лесах не является серьезной проблемой.

«Вообще осень - это лучшее время для путешествий в тайге. Это куча грибов, ягод, дров. И кто умеет этим пользоваться, для него это не трудность, это отдых», - высказал свою позицию он.

Гапонов добавил, что экспедиция постоянно встречала на маршруте следования разные поселения, что, безусловно, также помогало жизни в тайге.

«Пропасть там, где живут люди, невозможно. Если ты немножко знаешь, чем они живут, как они это делают. То есть просто смотреть на них, повторять - и будешь там жить прекрасно. Это не гиблые места, это богатые дичью, ягодами, ресурсами земли», - подчеркнул путешественник.

Он также рассказал, что там, где довелось побывать экспедиции, часто шли дожди, что, однако, не мешало участникам похода проводить все необходимые работы.

«Мы ремонтировали по пояс в болоте машину. Варили сваркой», - вспомнил Алексей Гапонов.

В заключение руководитель мероприятия подчеркнул, что от холода во время экспедиции помогала спасаться теплая одежда.

Ранее стало известно, что экспедиция, пропавшая в Красноярском крае, в составе которой находились два члена РГО, вышла на связь. Как сообщили «Звезде» в организации, все участники похода живы и здоровы.