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Члены пропавшей в Красноярском крае экспедиции вышли на связь

Алена Миронова
06:46 18.09.2021
Согласно подсчетам, уже в воскресенье к вечеру члены экспедиции должны быть в Томске.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: rgo.ru
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Экспедиция, ранее пропавшая в Красноярском крае, в составе которой находятся два члена РГО, вышла на связь. Об этом «Звезде» сообщили в организации.

Как отмечается, все живы и здоровы. Согласно подсчетам, уже в воскресенье к вечеру члены экспедиции должны быть в Томске.

«Осталось им без связи где-то примерно еще километров 30 до того места, где они смогут выйти на связь более оперативно..Они попали в болото, пришлось им развернуться, сменить маршрут, поэтому оказались абсолютно без связи и задержались по времени..Поэтому были утеряны в связи с тем, что сменяли маршрут, и их на маршруте никто не видел там, где они должны были идти», - рассказала исполнительный директор ТОО РГО Юлия Калюжная.

Ранее Русское географическое общество сообщило, что в Красноярском крае долгое время не выходит на связь экспедиция, в составе которой находятся два члена РГО. В составе группы от организации руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор, снимающий документальный фильм, Константин Иващенко.

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