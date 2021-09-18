Члены пропавшей в Красноярском крае экспедиции вышли на связь

Экспедиция, ранее пропавшая в Красноярском крае, в составе которой находятся два члена РГО, вышла на связь. Об этом «Звезде» сообщили в организации.

Как отмечается, все живы и здоровы. Согласно подсчетам, уже в воскресенье к вечеру члены экспедиции должны быть в Томске.

«Осталось им без связи где-то примерно еще километров 30 до того места, где они смогут выйти на связь более оперативно..Они попали в болото, пришлось им развернуться, сменить маршрут, поэтому оказались абсолютно без связи и задержались по времени..Поэтому были утеряны в связи с тем, что сменяли маршрут, и их на маршруте никто не видел там, где они должны были идти», - рассказала исполнительный директор ТОО РГО Юлия Калюжная.

Ранее Русское географическое общество сообщило, что в Красноярском крае долгое время не выходит на связь экспедиция, в составе которой находятся два члена РГО. В составе группы от организации руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор, снимающий документальный фильм, Константин Иващенко.