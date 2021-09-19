ЦИК обнародовала первые результаты выборов в Госдуму

В Центральной избирательной комиссии опубликовали предварительные результаты выборов в Госдуму. Уже обработано 15,08% протоколов УИК.

Партия «Единая Россия» заработала 41,17% голосов, на счету партии КПРФ - 23,90% голосов. За ней следует партия ЛДПР с набранными 9,07% процентов голосов и партия «Новые люди». Последняя получила 7,32% голосов. Остальные партии пока что не преодолели барьер в 7% голосов.

Ранее голосование на выборах в Госдуму официально завершилось. По итогам трех избирательных дней с 17 по 19 сентября, участки для голосования работали по всей стране с 8.00 до 20.00.