ЦИК обнародовала первые результаты выборов в Госдуму
Центризбиркомом уже обработано 15,02% протоколов участковых избирательных комиссий.
© Фото: Итоги Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
В Центральной избирательной комиссии опубликовали предварительные результаты выборов в Госдуму. Уже обработано 15,08% протоколов УИК.
Партия «Единая Россия» заработала 41,17% голосов, на счету партии КПРФ - 23,90% голосов. За ней следует партия ЛДПР с набранными 9,07% процентов голосов и партия «Новые люди». Последняя получила 7,32% голосов. Остальные партии пока что не преодолели барьер в 7% голосов.
Ранее голосование на выборах в Госдуму официально завершилось. По итогам трех избирательных дней с 17 по 19 сентября, участки для голосования работали по всей стране с 8.00 до 20.00.