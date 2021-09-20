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МЧС опубликовало кадры спасения американца с Эльбруса

Виктория Ивашечкина
00:10 20.09.2021
Ранее мужчина запросил помощь по спутниковой связи на высоте пяти тысяч метров.
© Видео: МЧС РФ по Кабардино-Балкарии © Фото: МЧС РФ по Кабардино-Балкарии
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МЧС публикует кадры спасения гражданина США, который ранее запросил помощь по спутниковой связи с высоты 4 957 метров.

Несколькими часами ранее сотрудники ведомства сообщили, что мужчину спускают в безопасное место. Кроме того, уточнялось, что гражданин США не пострадал.

На поиски альпиниста отправились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мужчину обнаружили примерно в девять вечера. Уточнялось, что в 22:06 мск спасательные работы завершили.

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