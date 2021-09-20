МЧС опубликовало кадры спасения американца с Эльбруса

МЧС публикует кадры спасения гражданина США, который ранее запросил помощь по спутниковой связи с высоты 4 957 метров.

Несколькими часами ранее сотрудники ведомства сообщили, что мужчину спускают в безопасное место. Кроме того, уточнялось, что гражданин США не пострадал.



На поиски альпиниста отправились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мужчину обнаружили примерно в девять вечера. Уточнялось, что в 22:06 мск спасательные работы завершили.