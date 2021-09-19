Сотрудники МЧС спасли американца, запросившего помощь с горы Эльбрус

Сотрудники МЧС России нашли на склоне Эльбруса гражданина США, запросившего помощь. Его спускают в безопасное место.

«Американца нашли, с ним все хорошо, не пострадал. В настоящее время его спускают вниз», - рассказал ТАСС дежурный спасатель.

Сигнал SOS поступил от гражданина Штатов спасателям в воскресенье вечером. Он был произведен по спутниковой связи с высоты 4 957 метров.

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