Сотрудники МЧС спасли американца, запросившего помощь с горы Эльбрус
Спасатели МЧС спускают американца в безопасное место.
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Сотрудники МЧС России нашли на склоне Эльбруса гражданина США, запросившего помощь. Его спускают в безопасное место.
«Американца нашли, с ним все хорошо, не пострадал. В настоящее время его спускают вниз», - рассказал ТАСС дежурный спасатель.
Сигнал SOS поступил от гражданина Штатов спасателям в воскресенье вечером. Он был произведен по спутниковой связи с высоты 4 957 метров.
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