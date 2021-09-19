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Руководитель группы РГО, пропавшей во время экспедиции, рассказал, как они выбирались из тайги

Алена Миронова
09:50 19.09.2021
Географ-путешественник Алексей Гапонов отметил, что члены экспедиции позднее были на связи и отзванивались родным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РГО Томск, Youtube
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Руководитель пропавшей во время экспедиции группы Русского географического общества Алексей Гапонов рассказал «Звезде», как они выбирались из тайги.

«Мы давно уже много куда ездим. Все это проходит под эгидой РГО. В этот раз мы поехали в свою экспедицию на Тунгусскую кочевую тропу. Она проходит от Енисея к Оби..Через водораздельное болото. Отметились в Красноярском МЧС..И на вездеходах мы попытались это сделать..Там болото просто непроходимое, там никто не ездил..Местные все говорили..Мы в общей сложности с дорогой дней 10 в этом направлении рубились, пытались проехать..», - отметил Гапонов.

Как отметил географ-путешественник, вскоре стало понятно, что именно по этому болоту вездеходы идут очень тяжело.

«Из-за этого ломаются (вездеходы - ред.)..Мы теряем просто время. Было принято решение развернуться и вернуться на точку, из которой мы выехали. Основная задача - найти какие то артефакты, следы присутствия людей на этих тропах - мы сделали, но вездеходы не смогли..Мы вернулись, отзвонились МЧС, маршрут был закрыт», - поделился Гапонов.

Однако вернуться домой из Ярцево по дорогам было также проблематично.

«Невозможно..мы на вездеходах..это нужно искать попутную баржу, грузиться..мы грузились в Красноярске на баржу и три дня шли вниз по Енисею, чтобы оттуда уже стартануть..Мы вернулись на эту точку, но идти вверх - пять дней..Есть такой знаменитый исторический путь..Обь-Енисейский канал..по нему проходили новосибирские джиперы, там живут староверы..там достаточно много людей, а так как у нас вездеходы для болота, а не для маршрута, где проезжали уже джипы в свое время, мы спокойненько поехали домой по этому маршруту», - отметил Гапонов.

Географ-путешественник добавил, что члены экспедиции на тот момент были на связи и отзванивались родным.

«Нас везде ждали..проблемы никакой не было. Мы просто ехали домой. Плюсом у нас была связь - два спутниковых телефона. Мы отзванивались родным, то есть все были в курсе...особых проблем не было. Мы уже давно ездим везде, на вездеходах, снегоходах...о помощи никто не просил..», - поделился Гапонов.

Ранее Русское географическое общество сообщило, что в Красноярском крае долгое время не выходит на связь экспедиция, в составе которой находятся два члена РГО.

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