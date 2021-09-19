Руководитель группы РГО, пропавшей во время экспедиции, рассказал, как они выбирались из тайги

Руководитель пропавшей во время экспедиции группы Русского географического общества Алексей Гапонов рассказал «Звезде», как они выбирались из тайги.

«Мы давно уже много куда ездим. Все это проходит под эгидой РГО. В этот раз мы поехали в свою экспедицию на Тунгусскую кочевую тропу. Она проходит от Енисея к Оби..Через водораздельное болото. Отметились в Красноярском МЧС..И на вездеходах мы попытались это сделать..Там болото просто непроходимое, там никто не ездил..Местные все говорили..Мы в общей сложности с дорогой дней 10 в этом направлении рубились, пытались проехать..», - отметил Гапонов.

Как отметил географ-путешественник, вскоре стало понятно, что именно по этому болоту вездеходы идут очень тяжело.

«Из-за этого ломаются (вездеходы - ред.)..Мы теряем просто время. Было принято решение развернуться и вернуться на точку, из которой мы выехали. Основная задача - найти какие то артефакты, следы присутствия людей на этих тропах - мы сделали, но вездеходы не смогли..Мы вернулись, отзвонились МЧС, маршрут был закрыт», - поделился Гапонов.

Однако вернуться домой из Ярцево по дорогам было также проблематично.

«Невозможно..мы на вездеходах..это нужно искать попутную баржу, грузиться..мы грузились в Красноярске на баржу и три дня шли вниз по Енисею, чтобы оттуда уже стартануть..Мы вернулись на эту точку, но идти вверх - пять дней..Есть такой знаменитый исторический путь..Обь-Енисейский канал..по нему проходили новосибирские джиперы, там живут староверы..там достаточно много людей, а так как у нас вездеходы для болота, а не для маршрута, где проезжали уже джипы в свое время, мы спокойненько поехали домой по этому маршруту», - отметил Гапонов.

Географ-путешественник добавил, что члены экспедиции на тот момент были на связи и отзванивались родным.

«Нас везде ждали..проблемы никакой не было. Мы просто ехали домой. Плюсом у нас была связь - два спутниковых телефона. Мы отзванивались родным, то есть все были в курсе...особых проблем не было. Мы уже давно ездим везде, на вездеходах, снегоходах...о помощи никто не просил..», - поделился Гапонов.

Ранее Русское географическое общество сообщило, что в Красноярском крае долгое время не выходит на связь экспедиция, в составе которой находятся два члена РГО.