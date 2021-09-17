В РГО сообщили о пропаже экспедиции с участием членов общества в Красноярском крае
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В РГО сообщили о пропаже экспедиции с участием членов общества в Красноярском крае
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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