МЧС возобновило поиск упавшего в ХМАО гидросамолета

МЧС возобновило работы по поиску упавшего в ХМАО гидросамолета. Об этом сообщили в ведомстве.

До этого спасатели приняли решение отложить поиски упавшего гидросамолета до восьми утра по местному времени.

Всего в поиске задействовано 9 человек и 3 единицы техники: 2 болотохода, а также КАМАЗ с прицепом.

Ранее стало известно, что недалеко от озера Глубокое гидросамолет упал в болото. Согласно предварительной информации, два человека находились на борту.