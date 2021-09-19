МЧС возобновило поиск упавшего в ХМАО гидросамолета
Всего в работах по поиску задействовано 9 человек и 3 единицы техники: 2 болотохода, а также КАМАЗ с прицепом.
© Фото: Игорь Подгорный, РИА Новости
МЧС возобновило работы по поиску упавшего в ХМАО гидросамолета. Об этом сообщили в ведомстве.
До этого спасатели приняли решение отложить поиски упавшего гидросамолета до восьми утра по местному времени.
Всего в поиске задействовано 9 человек и 3 единицы техники: 2 болотохода, а также КАМАЗ с прицепом.
Ранее стало известно, что недалеко от озера Глубокое гидросамолет упал в болото. Согласно предварительной информации, два человека находились на борту.