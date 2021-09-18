В ХМАО гидросамолет упал в болото

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра вблизи озера Глубокое в 85 километрах от города Советский гидросамолет упал в болото. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по ХМАО. По предварительным данным, на борту находилось два человека.

«Предварительно на борту находилось два человека. Выехала на место оперативная группа для проведения поисково-спасательных работ», - рассказала «Звезде» главный специалист отдела пресс-службы ГУ МЧС РФ по ХМАО Надежда Рудакова-Березина.

В поисково-спасательных работах задействовано 20 человек и шесть единиц техники, в том числе с применением болотохода.

Ранее на границе России за неделю было замечено 63 иностранных самолета-разведчика. Кроме того, вблизи границ обнаружили 20 производящих разведку иностранных беспилотников.