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В ХМАО гидросамолет упал в болото

Елизавета Потейчук
16:07 18.09.2021
В ХМАО-Югра гидросамолет упал в болото, в котором, по предварительным данным, находилось два человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Игорь Подгорный, РИА Новости
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В Ханты-Мансийском автономном округе - Югра вблизи озера Глубокое в 85 километрах от города Советский гидросамолет упал в болото. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по ХМАО. По предварительным данным, на борту находилось два человека.

«Предварительно на борту находилось два человека. Выехала на место оперативная группа для проведения поисково-спасательных работ», - рассказала «Звезде» главный специалист отдела пресс-службы ГУ МЧС РФ по ХМАО Надежда Рудакова-Березина.

В поисково-спасательных работах задействовано 20 человек и шесть единиц техники, в том числе с применением болотохода.

Ранее на границе России за неделю было замечено 63 иностранных самолета-разведчика. Кроме того, вблизи границ обнаружили 20 производящих разведку иностранных беспилотников.

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