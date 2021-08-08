«В долгах у природы»: Украина исчерпала запас возобновляемых ресурсов

С 8 августа Украина стала жить в «экологический долг». Это означает, что страна исчерпала запас ресурсов, которые природа восстанавливает за год. Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

«Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», - написал Малеванный в Facebook.

По его словам, дату начала «долга» подсчитала «Глобальная сеть следов». Глава инспекции также отметил, что для все Земли дата наступлении «экологического долга» - 29 июля. Единственным выходом из ситуации Малеванный считает сокращение потребления ресурсов и бережное отношение к экологии.

Ранее сообщалось, что сотрудники Массачусетского технологического института спрогнозировали наступление коллапса в мире в 2040 году. К такому результату, по мнению ученых, приведет безудержное стремление человечества к экономическому росту и невнимание к экологическим и общественным проблемам.