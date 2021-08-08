Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«В долгах у природы»: Украина исчерпала запас возобновляемых ресурсов

Алексей Курильченко
22:33 08.08.2021
Украина с 8 августа вступила в «экологический долг», исчерпав запас возобновляемых природных ресурсов.
«В долгах у природы»: Украина исчерпала запас возобновляемых ресурсов
© Фото: Celestino ArceZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

С 8 августа Украина стала жить в «экологический долг». Это означает, что страна исчерпала запас ресурсов, которые природа восстанавливает за год. Об этом заявил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

«Сегодня наступил день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая природа может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», - написал Малеванный в Facebook.

По его словам, дату начала «долга» подсчитала «Глобальная сеть следов». Глава инспекции также отметил, что для все Земли дата наступлении «экологического долга» - 29 июля. Единственным выходом из ситуации Малеванный считает сокращение потребления ресурсов и бережное отношение к экологии.

Ранее сообщалось, что сотрудники Массачусетского технологического института спрогнозировали наступление коллапса в мире в 2040 году. К такому результату, по мнению ученых, приведет безудержное стремление человечества к экономическому росту и невнимание к экологическим и общественным проблемам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:22 В стране и мире
В норвежском порту загорелся российский траулер
20:42 Армия
Минобороны выделило Ил-76 для тушения лесных пожаров в Оренбуржье
22:00 Спорт
Чернышенко заявил о недопустимом отношении к российским атлетами на Играх в Токио
18:48 Спорт
Видео
«Стоит подумать о роботах-судьях»: как судейство довело до слез гимнастку Дину Аверину
17:03 Армия
Российские военные спасли пострадавших в ДТП в Сирии
Популярное
Видео
Огромный смерч под Новороссийском попал на видео
«Это было прямое задание» Винер-Усманова о выступлении гимнасток на ОИ
Видео
Огонь и зачистка: как работают пулеметы «Корд» нового спецназовского Ми-8
Видео
«Позволит закрыть всю потребность страны»: «Газпром нефть» ведет строительство первого современного завода катализаторов
Видео
Бронепаззл: для защиты спецназовского Ми-8 будут использовать пластины из арамидной ткани
Видео
Поедающий дома: якутское село эвакуируется из-за огромного лесного пожара
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.