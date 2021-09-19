В стране и мире В США рассказали об эвакуации 28 американцев из Кабула Кира Тило Правительство Америки рассказало о вывезенных из Кабула гражданах США. © Фото: defense.gov Читайте нас на: Из Кабула чартерным рейсом катарской авиакомпании эвакуированы 28 граждан США. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса. «Мы можем подтвердить, что рейс вылетел из Кабула с 28 гражданами США и 7 жителями (имеющими вид на жительство - прим. ред.) на борту. Мы благодарны властям Катара, которые продолжают помогать с этими полетами. Мы продолжим помогать гражданам США и афганцам, связанным с правительством США, покинуть Афганистан», - говорится в сообщении. Ранее глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи публично извинился за атаку американского беспилотника по Кабулу. Он назвал случившееся «ошибкой», за трагический исход которой несет личную и полную ответственность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика