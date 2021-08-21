Путин заявил о высоком уровне контактов РФ и Казахстана

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим коллегой из Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым заявил, что страны контактируют на очень высоком уровне.

«У нас контакты не прерываются, они находятся в постоянном режиме, на очень высоком уровне и по всем направлениям», - сказал российский лидер.

Путин также отметил, что страны постоянно координируют политику по проблемам безопасности, и это обретает особую значимость на фоне ситуации в Афганистане.