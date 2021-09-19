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«Системный сбой»: парламентарии раскритиковали политику Джонсона в сфере нацбезопасности

Анна Берестовая
03:20 19.09.2021
Члены парламента Великобритании обвинили премьера страны в небрежном отношении к национальной безопасности.
«Системный сбой»: парламентарии раскритиковали политику Джонсона в сфере нацбезопасности
© Фото: Martyn Wheatley Keystone Press Agency Globallookpress
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Действующий премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон относится к вопросам национальной безопасности якобы без должного внимания и аккуратности. Такое мнение выразили члены британского парламента.

Депутаты отметили, что правительство страны, как им представляется, не в состоянии справляться с более чем одним кризисом в определенный период времени. Такое замечание было сделано парламенатриями в рамках доклада Объединенного комитета по стратегии национальной безопасности, куда входят представители Палаты общин и Палаты лордов.

Парламентарии указали, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране значительно реже и на нерегулярной основе работает Совет национальной безопасности. Орган, созданный для еженедельных обсуждений актуальных проблем Великобритании, превратился в набор «ситуативных встреч и импровизаций», считают они.

Депутаты привели пример «системного сбоя», которым стала недавно осуществленная эвакуация из Афганистана поданных страны, а также афганцев, помогавшим им в течение двадцати лет. Подобная ситуация, по мнению депутатов, которое передает агентство ТАСС, демонстрирует неспособность в одно и то же время разбираться с двумя кризисами в сфере национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании столкнулись с рядом значительных проблем после выхода из Евросоюза. В стране наблюдается дефицит рабочей силы, нарушены поставки продовольствия и терпит убытки малый и крупный бизнес.

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